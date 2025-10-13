Температура воздуха ночью 0-5 мороза, на западе, юге области 3 тепла, днем 5-10, на юге области 14 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер восточный, юго-восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается 0-2 мороза, днем 8-10 тепла.

Ранее синоптики предупредили о надвигающемся северном антициклоне.

