Синоптическую ситуацию в ближайшие дни в большинстве регионов Казахстана будет формировать Северный антициклон, который обусловит погоду без осадков. Прогноз на предстоящие три дня представили синоптики Казгидромета.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе прогнозируются дожди, на востоке и юго-востоке республики осадки в виде дождя и снега.

«По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы — туман, на юге – пыльная буря», — сообщили синоптики.

Ожидается понижение ночных температур на большей части РК до 5-13 мороза, на западе и юге страны до 5-13 тепла, днем основной фон составит 0-10 тепла, на западе 7-17 тепла, а на юге страны 15-25 тепла.

