Какую погоду ждать костанайцам в начале февраля, сообщили синоптики

По прогнозу синоптиков в Костанайской области 1 февраля ожидается снег, на востоке области сильный снег. Метель.

2 февраля на западе, севере, востоке области снег, метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный со скоростью 9-14 метров в секунду, на западе, севере,

востоке области порывы 15- 20 м/с.

Температура воздуха ночью 12-17 градусов, на юге области 9, днем 10-15 мороза.

2 февраля ночью ожидается 15-20 градусов, на юге области 12, днем 5-10 мороза.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.