Какую погоду ждать костанайцам в начале февраля, сообщили синоптики

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По прогнозу синоптиков в Костанайской области 1 февраля ожидается снег, на востоке области сильный снег. Метель.
2 февраля на западе, севере, востоке области снег, метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный со скоростью 9-14 метров в секунду, на западе, севере,
востоке области порывы 15- 20 м/с.
Температура воздуха ночью 12-17 градусов, на юге области 9, днем 10-15 мороза.
2 февраля ночью ожидается 15-20 градусов, на юге области 12, днем 5-10 мороза.
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