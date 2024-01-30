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Какую погоду ждать костанайцам в начале февраля, сообщили синоптики

Фотография для новости Какую погоду ждать костанайцам в начале февраля, сообщили синоптики

pixabay.com

По прогнозу синоптиков в Костанайской области 1 февраля ожидается снег, на востоке области сильный снег. Метель. 

2 февраля на западе, севере, востоке области снег, метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный со скоростью 9-14 метров в секунду, на западе, севере,
востоке области порывы 15- 20 м/с.

Температура воздуха ночью 12-17 градусов, на юге области 9, днем 10-15 мороза.

2 февраля ночью ожидается 15-20 градусов, на юге области 12, днем 5-10 мороза.

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