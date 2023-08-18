USD 445.62
EUR 479.4
RUB 5.4
  1. Home
  2. Новости
  3. Деньги
  4. Какую стипендию будут получать студенты в Казахстане с 1 сентября…

Какую стипендию будут получать студенты в Казахстане с 1 сентября 2023 года

pixabay.com

С 1 сентября в Казахстане увеличат размер ежемесячных государственных стипендий, передает informburo.kz

Студентам бакалавриата – на 20%, магистратуры-докторантуры – на 15%, студентам заведений ТиПО – на 50%, Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов, сообщает пресс-служба кабмина.

Постановлением устанавливаются следующие размеры стипендий:

  • студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования – 31 422 тенге;
  • студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям – 32 681 тенге;
  • студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению «Здравоохранение» – 41 898 тенге;
  • студентам, обучающимся по педагогическим направлениям подготовки и по направлению подготовки «Здравоохранение» в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования – 67 200 тенге;
  • интернам – 75 890 тенге;
  • магистрантам – 97 024 тенге;
  • врачам–резидентам и магистрантам по направлению подготовки «Здравоохранение» – 111 579 тенге;
  • докторантам (в том числе по направлению подготовки «Здравоохранение») – 217 500 тенге.

Постановление вводится в действие с 1 сентября 2023 года. Также со следующего месяца на 30% повысят зарплату педагогов дошкольного воспитания и обучения.

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Когда дадут горячую воду, сообщили в акимате Костаная
Следующая новость

В КТЭК расписали по дням график подключения горячей воды