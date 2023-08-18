Какую стипендию будут получать студенты в Казахстане с 1 сентября 2023 года

С 1 сентября в Казахстане увеличат размер ежемесячных государственных стипендий, передает informburo.kz

Студентам бакалавриата – на 20%, магистратуры-докторантуры – на 15%, студентам заведений ТиПО – на 50%, Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов, сообщает пресс-служба кабмина.

Постановлением устанавливаются следующие размеры стипендий:

студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования – 31 422 тенге;

студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям – 32 681 тенге;

студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению «Здравоохранение» – 41 898 тенге;

студентам, обучающимся по педагогическим направлениям подготовки и по направлению подготовки «Здравоохранение» в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования – 67 200 тенге;

интернам – 75 890 тенге;

магистрантам – 97 024 тенге;

врачам–резидентам и магистрантам по направлению подготовки «Здравоохранение» – 111 579 тенге;

докторантам (в том числе по направлению подготовки «Здравоохранение») – 217 500 тенге.

Постановление вводится в действие с 1 сентября 2023 года. Также со следующего месяца на 30% повысят зарплату педагогов дошкольного воспитания и обучения.

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