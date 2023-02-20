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Какую зарплату казахстанцы считают комфортной в 2023 году

Фото из открытых источников

Cервис по поиску работы поделился итогами опроса более 7000 пользователей со всей республики.

Пользователи Olx.kz назвали доход, который, по их мнению, обеспечит им комфортную жизнь в 2023 году, сообщили в администрации сервиса, передает informburo.kz

38% от 7000 опрошенных пользователей со всего Казахстана выбрали ответ «до 500 тысяч тенге«. Суммы более 500 тысяч и до 200 тысяч тенге удовлетворят по 27% пользователей, а 8% достаточно дохода до 100 тысяч тенге.

При этом 40% респондентов искали работу по специальности, 35% – любую работу. Наибольшую популярность среди соискателей с начала года снискали позиции водителя, грузчика, разнорабочего, няни и официанта.

«В топ-5 специальностей по популярности среди работодателей вошли водитель со средней зарплатой 200 тысяч тенге, продавец (140 тысяч тенге), повар (150 тысяч тенге), уборщица (110 тысяч тенге) и продавец-консультант (130 тысяч тенге)», – добавили в администрации сервиса

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