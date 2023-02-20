Какую зарплату казахстанцы считают комфортной в 2023 году

Пользователи Olx.kz назвали доход, который, по их мнению, обеспечит им комфортную жизнь в 2023 году, сообщили в администрации сервиса, передает informburo.kz

38% от 7000 опрошенных пользователей со всего Казахстана выбрали ответ «до 500 тысяч тенге«. Суммы более 500 тысяч и до 200 тысяч тенге удовлетворят по 27% пользователей, а 8% достаточно дохода до 100 тысяч тенге.

При этом 40% респондентов искали работу по специальности, 35% – любую работу. Наибольшую популярность среди соискателей с начала года снискали позиции водителя, грузчика, разнорабочего, няни и официанта.