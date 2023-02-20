Какую зарплату казахстанцы считают комфортной в 2023 году

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Cервис по поиску работы поделился итогами опроса более 7000 пользователей со всей республики.
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Пользователи Olx.kz назвали доход, который, по их мнению, обеспечит им комфортную жизнь в 2023 году, сообщили в администрации сервиса, передает informburo.kz
38% от 7000 опрошенных пользователей со всего Казахстана выбрали ответ «до 500 тысяч тенге«. Суммы более 500 тысяч и до 200 тысяч тенге удовлетворят по 27% пользователей, а 8% достаточно дохода до 100 тысяч тенге.
При этом 40% респондентов искали работу по специальности, 35% – любую работу. Наибольшую популярность среди соискателей с начала года снискали позиции водителя, грузчика, разнорабочего, няни и официанта.
«В топ-5 специальностей по популярности среди работодателей вошли водитель со средней зарплатой 200 тысяч тенге, продавец (140 тысяч тенге), повар (150 тысяч тенге), уборщица (110 тысяч тенге) и продавец-консультант (130 тысяч тенге)», – добавили в администрации сервиса