Какую зарплату получают работники Фонда обязательного медстрахования

Председатель Фонда социального медицинского страхования Сабит Ахметов рассказал, в какую сумму обходится годовое содержание центрального аппарата фонда, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Об этом Ахметов рассказал во время онлайн-брифинга в СЦК, отвечая на вопросы журналистов.
«В среднем по итогам 2022 года на содержание сотрудников у нас ушло где-то свыше около 9 миллиардов тенге, это на количество около тысячи человек в фонде. У нас во всех областях есть филиалы, где также работают порядка 700 человек», — заявил Ахметов на брифинге СЦК, отвечая на вопросы журналистов.
Кроме того, глава Фонда медстрахования назвал среднюю зарплату сотрудников.
«Средняя заработная плата — порядка 450 тысяч тенге. Но я сразу вам скажу, что это небольшая сумма, поскольку у нас текучесть кадров ежегодно составляет порядка 22 процентов, это почти каждый пятый человек у нас ежегодно увольняется. Из-за того, что нагрузка очень большая, очень много работы, и, соответственно, не выдерживают и уходят. Если бы у нас была хорошая зарплата, то, я надеюсь, люди бы от нас не уходили», — ответил он.