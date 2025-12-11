USD 518.39 EUR 603.09 RUB 6.68

Календарь-2026: длинные выходные, переносы и идеальные дни для отпуска

— Сегодня, 16:44
календарь

pixabay.com

В 2026 году казахстанцев ожидают 119 дней отдыха и 246 рабочих дней. Для удобства планирования работы, отпуска и поездок составлен производственный календарь, в котором отражены все государственные праздники, выходные и переносы, передает tengrinews.kz

Праздничные и выходные дни в 2026 году:

  • Новый год — 1–2 января. С учётом календаря отдыхаем 4 дня подряд: с 1 по 4 января.
  • Православное Рождество — 7 января, среда (нерабочий день).
  • Международный женский день — 8 марта, приходится на воскресенье. Выходной переносится на 9 марта.
  • Наурыз мейрамы — 21–23 марта. С учётом выходных это будут самые длинные каникулы: с 21 по 25 марта.
  • День единства народа Казахстана — 1 мая, пятница.
  • День защитника Отечества — 7 мая, четверг.
  • День Победы — 9 мая, суббота. Перенос выходного — на 11 мая.
  • Курбан айт — ориентировочно 27 мая, среда (нерабочий день).
  • День столицы — 6 июля, понедельник.
  • День Конституции — 30 августа, воскресенье. Выходной переносится на 31 августа.
  • День Республики — 25 октября, воскресенье. Предусмотрены трёхдневные выходные.
  • День независимости — 16 декабря, среда.

Такой календарь позволяет заранее распланировать производственные процессы, отпускные периоды и личный отдых в течение 2026 года.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.