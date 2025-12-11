Жаңалықтар - 10.12.25
Жаңалықтар - 10.12.25 - видео https://youtu.be/QxRyWy8GXKA
В 2026 году казахстанцев ожидают 119 дней отдыха и 246 рабочих дней. Для удобства планирования работы, отпуска и поездок составлен производственный календарь, в котором отражены все государственные праздники, выходные и переносы, передает tengrinews.kz
Праздничные и выходные дни в 2026 году:
Такой календарь позволяет заранее распланировать производственные процессы, отпускные периоды и личный отдых в течение 2026 года.
