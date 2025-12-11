В 2026 году казахстанцев ожидают 119 дней отдыха и 246 рабочих дней. Для удобства планирования работы, отпуска и поездок составлен производственный календарь, в котором отражены все государственные праздники, выходные и переносы, передает tengrinews.kz

Праздничные и выходные дни в 2026 году:

Новый год — 1–2 января. С учётом календаря отдыхаем 4 дня подряд: с 1 по 4 января.

— 1–2 января. С учётом календаря отдыхаем 4 дня подряд: с 1 по 4 января. Православное Рождество — 7 января, среда (нерабочий день).

— 7 января, среда (нерабочий день). Международный женский день — 8 марта, приходится на воскресенье. Выходной переносится на 9 марта.

— 8 марта, приходится на воскресенье. Выходной переносится на 9 марта. Наурыз мейрамы — 21–23 марта. С учётом выходных это будут самые длинные каникулы: с 21 по 25 марта.

— 21–23 марта. С учётом выходных это будут самые длинные каникулы: с 21 по 25 марта. День единства народа Казахстана — 1 мая, пятница.

— 1 мая, пятница. День защитника Отечества — 7 мая, четверг.

— 7 мая, четверг. День Победы — 9 мая, суббота. Перенос выходного — на 11 мая.

— 9 мая, суббота. Перенос выходного — на 11 мая. Курбан айт — ориентировочно 27 мая, среда (нерабочий день).

— ориентировочно 27 мая, среда (нерабочий день). День столицы — 6 июля, понедельник.

— 6 июля, понедельник. День Конституции — 30 августа, воскресенье. Выходной переносится на 31 августа.

— 30 августа, воскресенье. Выходной переносится на 31 августа. День Республики — 25 октября, воскресенье. Предусмотрены трёхдневные выходные.

— 25 октября, воскресенье. Предусмотрены трёхдневные выходные. День независимости — 16 декабря, среда.

Такой календарь позволяет заранее распланировать производственные процессы, отпускные периоды и личный отдых в течение 2026 года.

