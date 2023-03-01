Календарная весна — ещё ничего не значит. Зима остаётся

Прогноз погоды озвучили синоптики Казгидромета.
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Хоть на календаре уже первые дни весны, но погода в северной половине страны остается еще зимней.
Причина тому – ложбина активного атлантического циклона и связанные с ним холодных атмосферных фронтов с большими запасами влаги, которые смещается по республике, вызывая обильные осадки, в виде дождя и снега, гололед, туманы, порывистый ветер с низовой метелью.
Погода без осадков сохранится в южных регионах только 02 марта, затем там тоже ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, мокрый снег), в горах туман, гололед.
Под влиянием холодных фронтов ожидается понижение температуры воздуха ночью в северной половине РК до 10-20 мороза, а в южной половине ночью до 7 мороза-2 тепла.