Кальян только дома. В полиции Костанайской области разъяснили новый закон о запрете курения

После снятия ограничений по карантину к привычному режиму работы вернутся не все заведения. Курение кальяна теперь под строгим запретом везде, кроме собственного дома. Под запретом и табакокурение в общественных местах и личном авто, если там есть несовершеннолетний. Нарушителям грозит штраф, сообщает alau.kz

Среди молодежи и не только особой популярностью пользуются электронные сигареты, различные курительные смеси и кальяны. Буквально на каждом шагу сейчас расположены кальянные, многие из них прямо в жилых домах. Конечно, с весны действует запрет на их работу в связи с пандемией. Но некоторые заведения все равно умудрялись работать, обслуживать десятки посетителей. Правда, теперь, даже после завершения карантина и снятия ограничений кальянные не смогут вернуться к работе. Все дело в новом кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения», который предусматривает ряд новшеств.

«Кальянных как таковых не будет существовать уже. Кальяны будут курить только дома. Все запрет везде. На улицах, в общественных местах, в клубах, кинотеатрах и так далее. В общем, на кальян уже полный запрет»,- сказал инспектор управления административной полиции ДП Костанайской области Руслан Имангазин.

Кальян только дома, особо подчеркивают сотрудники полиции. Иначе нарушителям грозит штраф за курение кальяна в 15 МРП или 41670 тенге. Такой же штраф грозит за курение сигарет, потребления изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в запрещенных местах. Какие это места?

«Их сейчас нельзя курить в помещениях, на территории образования, пунктах общественного питания, объектах культуры, музеях, библиотеках, спортзалах, во всех общественных местах, зданиях аэропортов, если там не предусмотрены специально отведенные места»,- пояснил начальник отдела управления административной полиции ДП Костанайской области Каким Нурахметов.

В департаменте полиции отметили, что к примеру на улице запрета на табакокурение нет. То есть идти с сигаретой будь- то обычная или электронная можно, но вот стоять на остановке, детской площадке или там, где есть скопление людей, уже нельзя. Кроме того, в административном кодексе появилось примечание для курящих в автомобиле.

«Введена новая статья 441, если водитель курит во время вождения и в салоне находится несовершеннолетний ребенок, то его могут привлечь по данной статье. А по данной статье уже будет санкция 10 МРП»,- говорит Руслан Имангазин.

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