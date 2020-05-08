Калжан Байтемиров — Память о Великой Отечественной войне

Байтемиров Калжан (02.10.1922- 31.12.2015гг). Артиллерист. На фронте с мая 1941 по май 1945г., участвовал в боях. Прошел от Украины до Чехословакии, форсировал Днепр,освобождал Харьков, бился за Карпаты. Был в плену. Награды : Орден «Отечественной Войны 2 степени» , медали «За победу над Германием в ВОВ», «За освобождение Украины».

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