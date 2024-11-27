Столкновение двух легковых и грузового автомобилей произошло в Костанае сегодня. Момент ДТП попал в объектив камеры видеорегистратора одного из проезжающих мимо автомобилей.

Согласно записи, в 8:45 на пересечении улиц Карбышева и Гагарина, автомобиль марки КАМАЗ с прицепом, врезался во внезапно остановившийся перед ним автомобиль марки «Опель». Пытаясь уйти от столкновения, водитель грузовика вырулил влево, и на соседней полосе задел еще одну «легковушку», и, от этого маневра, у него чуть не завалился набок прицеп. В результате у КАМАЗа оказался поломан бампер, у опеля сильно смята задняя часть кузова. По предварительным данным полиции, водитель грузового автомобиля не учел скорость движения и не соблюдал безопасную дистанцию до впереди идущих машин.

В результате аварии никто из участников не пострадал, однако три автомобиля получили материальный ущерб. В настоящее время материалы дела направлены в суд для принятия процессуального решения.



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