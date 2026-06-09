КамАЗ съехал в кювет на трассе Боровское – Костанай





В Костанайской области проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля КамАЗ.

По предварительным данным, водитель грузовика, следуя по автодороге Боровское – Костанай, на участке между 32-м и 33-м километрами не справился с рулевым управлением. В результате транспортное средство съехало в кювет.

Как сообщили в полиции, в результате происшествия никто не пострадал. Также отсутствует материальный ущерб третьим лицам.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В департаменте полиции напомнили водителям о необходимости строго соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость с учетом погодных и дорожных условий, а также сохранять максимальную внимательность за рулем, особенно при движении по загородным трассам.

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