Ослепили фарами. «Камаз» слетел в кювет с трассы в Костанайской области

В Костанайской области минувшей ночью спасатели и работники филиала РГП «Казахавтодор» вытаскивали большегрузный Камаз, слетевший в кювет.

ЧП произошло на 28 километре автодороги областного значения Аулиеколь-Жолдама.

«Водителя грузовой автомашины ослепили светом фар встречного автомобиля, в это время он начал притормаживать и угодил в кювет. К полуночи на поступивший сигнал, к месту происшествия прибыли сотрудники отдела по ЧС Аулиекольского района и специалисты дорожной службы в составе 4 чел и 3 ед. техники. Тяжелый грузовик увяз глубоко в снегу. Все попытки выбраться самостоятельно ни к чему не привели.

Спасатели и дорожники общими усилиями освободили грузовик из снежного плена. После этого водитель и пассажир смогли выехать на безопасный участок дороги и продолжить движение по намеченному маршруту.

В 01:50 спасательные работы прошли успешно, пострадавших нет.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области призывает граждан следить за метеорологическими сводками, не выезжать при ухудшении погодных условий за пределы населенных пунктов.

Если Вы попали в чрезвычайное положение, звоните в службу спасения по телефону «112» доступный во всех регионах страны.

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