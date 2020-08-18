КамАЗ слетел в кювет в Костанайской области — видео

18 августа около 7 часов утра произошло дорожно-транспортное происшествие с участием «КамАЗа». Видео на редакционный номер WhatsApp Алау прислал очевидец. По его словам мужчины, КамАЗ, груженный щебнем, слетел в кювет на трассе возле Костаная.
Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.
49-летний водитель, управляя автомашиной «КамАЗ», следуя по направлению в сторону города Костанай, недалеко от поселка Дружба, не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание в кювет.
В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. По данному факту полицейскими ведется разбирательство, устанавливается причина произошедшего.
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