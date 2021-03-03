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КАМАЗ столкнулся с полицейским автомобилем в Костанайской области

Фото И.Нидерера

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Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, сообщение о ДТП поступило в отдел полиции Костанайского района в 14.22 часов.

Водитель Камаза не уступил дорогу транспортному средств марки «JAC». В результате ДТП пострадавших нет. Только механические повреждения.

По факту ДТП составлен протокол по ст. 610 ч. 1 КоАП РК.

Составлен протокол на водителя автомобиля «КАМАЗ».

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