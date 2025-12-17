В Рудном полицейские задержали водителя многотонного КамАЗа, который, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, грубо нарушал правила дорожного движения и опасно маневрировал, подвергая риску десятки участников дорожного движения.
По данным полиции, от 32-летнего водителя исходил резкий запах алкоголя, речь была невнятной, реакция — заторможенной. Медицинское освидетельствование подтвердило тяжёлую степень алкогольного опьянения.
Правоохранители отмечают, что мужчина фактически управлял источником повышенной опасности, полностью утратив контроль над ситуацией. По закону ему назначено наказание в виде 15 суток административного ареста и лишения права управления транспортными средствами сроком на семь лет. КамАЗ помещён на специализированную стоянку.
Полиция напоминает, что вождение в нетрезвом состоянии — это прямая угроза жизни и здоровью людей, и за подобную безответственность придётся нести суровую ответственность.
