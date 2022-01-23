«Камаз» улетел в кювет на трассе в Костанайской области

21 января 38-летний житель села Раздольный Наурзумского района 38-летний Сергей Альбов переезжал в село Надеждинка Костанайского района, сообщаетпресс-служба ДП области.

На «КАМАЗе» он перевозил домашних животных и всю бытовую утварь. Около 03.00 часов ночи на автодороге «Аулиеколь-Диевка-Раздольный» в 8 км от села Диевка возле села Коскуль «КАМАЗ» занесло и он не справившись с управлением, вылетел в кювет.

Сергей Альбов оказавшись в селе Коскуль позвонил участковому инспектору полиции ОМПС ОП Аулиекольского района майору полиции Владимиру Долматову, который сообщил о данном происшествии и акиму села Диевка Мейрамхану Досмурзину.

Совместно они приняли меры по оказанию помощи водителю. Была задействована техника, с помощью которой удалось вытянуть «КАМАЗ» с кювета и поставить его на колеса.

38-летний Сергей Альбов обратился с письменной благодарностью в адрес исполняющего обязанности начальника Департамента полиции Костанайской области.

«Побольше бы таких сотрудников полиции, готовых в любой момент прийти на помощь в трудных ситуациях. Спасибо Вам за воспитание таких сотрудников, а также за доблестный труд»,-пишет С.Альбов.

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