Участковый инспектор полиции помог водителю потушить горящий КамАЗ. Об этом сообщает пресс-служба ДП области.

24 сентября участковый инспектор полиции ОП Костанайского района Фархат Капаров во время несения службы, на 45 км Введенской трассы, увидел возгорание автомашины КАМАЗ.

Полицейский сразу направился на помощь, передал информацию о пожаре в дежурную часть и вызвал пожарную бригаду.

Огнеборцы потушили возгорание транспорта. К счастью, жертв в происшествии нет.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за неисправности электропроводки.

Водитель грузовой автомашин Борис Хамидов поблагодарил сотрудника полиции за оказанную помощь.

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