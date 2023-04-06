Камера не передает ужасный запах: рыба погибла в озере Костанайской области

Полтонны рыбы погибло в озере Коровье Костанайской области, передает Tengrinews.kz.

Замор рыбы произошел возле села Заречное. Водоем площадью 48 гектаров является резервным и бесхозным. О заморе в инспекцию сообщили рыбаки, они говорят, что уже погибло 577 килограммов карася.

«Факт гибели рыб подтвердился. Рыба одного вида — карась. Организованы работы по сбору погибшей рыбы с последующей утилизацией. Сильные морозы плюс маловодье, и водоемы промерзают, порядка 30-40 сантиметров остается воды и, естественно, рыба задыхается», — сообщил руководитель РГУ «Тобол-Торгайская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства» Серик Бейсимбаев.

Камера не передает ужасный запах, который стоит сейчас у водоема.

Рыбу до сих пор вылавливают и собирают специалисты инспекции. Поэтому общий вес еще увеличится на сотни килограммов. Мертвую рыбу выбрасывает к берегу, расположенному недалеко от села. По словам местных жителей, летом водоем используют как водопой для скота.

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