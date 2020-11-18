Камеру, фиксирующую скорость, перенесли на новый участок в Костанае

Департамент полиции Костанайской области информирует автовладельцев о том, что в связи с реализацией проекта реконструкции улицы Чкалова города Костаная, расширения проезжей части и установки светофорного объекта, пересечение проспекта Абая- улицы Чкалова, пересмотрено место дислокации автоматической системы фиксации скоростного режима «Арена», ранее установленной по проспекту Абая, в районе остановки «2 подъем».
В настоящее время проведены все необходимые технические мероприятия по установке автоматической системы в районе проспекта Абая 281 , в границах улиц Шипина-Рабочая.
С 18 ноября система начнет осуществлять фиксацию нарушений в штатном режиме.
Напоминаем, что согласно требований правил дорожного движения допустимая скорость движения автотранспорта в населенном пункте составляет 60 километров в час.
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