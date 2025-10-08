Утверждён единый межповерочный интервал для аппаратно-программных комплексов (АПК) автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает министерство торговли и интеграции.
Во исполнение решения научно-технической комиссии по метрологии от 25 июня 2025 года Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 62-НҚ от «01» октября 2025 года, утверждён единый межповерочный интервал 1 год для аппаратно-программных комплексов (АПК), используемых для автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.
Данное решение направлено на повышение надёжности работы средств автоматического контроля, а также на обеспечение единых требований к их техническому обслуживанию и поверке.
Установление межповерочного интервала в 1 год позволит своевременно выявлять отклонения в работе комплексов, усилить контроль и укрепить доверие к системам автоматической фиксации.
Сертификаты о поверке АПК, выданные до вступления в силу настоящего приказа, действительны до истечения срока сертификата.
