Утверждён единый межповерочный интервал для аппаратно-программных комплексов (АПК) автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает министерство торговли и интеграции.

Во исполнение решения научно-технической комиссии по метрологии от 25 июня 2025 года Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 62-НҚ от «01» октября 2025 года, утверждён единый межповерочный интервал 1 год для аппаратно-программных комплексов (АПК), используемых для автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Данное решение направлено на повышение надёжности работы средств автоматического контроля, а также на обеспечение единых требований к их техническому обслуживанию и поверке.

Установление межповерочного интервала в 1 год позволит своевременно выявлять отклонения в работе комплексов, усилить контроль и укрепить доверие к системам автоматической фиксации.

Сертификаты о поверке АПК, выданные до вступления в силу настоящего приказа, действительны до истечения срока сертификата.

Полиция придет без приглашения. В Костанае проверяют объекты на антитеррористическую защищенность В Костанайской области продолжаются плановые проверки объектов с массовым пребыванием людей на предмет антитеррористической защищенности....