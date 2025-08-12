В Казахстане ввели в эксплуатацию единую цифровую платформу дорожной безопасности, по названию TOR, что в переводе с казахского означает «сеть». Её задача собирать, структурировать и отображать все события, происходящие на дорогах страны в режиме реального времени, сообщает сайт kolesa.kz

Данные TOR получает как со стационарных систем видеофиксации в городах и на трассах, так и с мобильных, вроде комплексов, что установлены на патрульных автомобилях или дронах.

Утверждается, то новая платформа позволит полицейским выявлять очаги аварийности с фильтрацией по регионам или типам происшествий, обнаруживать опасных водителей и даже отслеживать автомобилистов, слишком долго находящихся за рулём без отдыха.

За разработку TOR ответственна Sergek Group. В компании уточняют, что проект является частью платформы «Безопасный город», что должна объединить все камеры наблюдения и системы распознавания в единую цифровую экосистему.

