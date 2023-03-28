Камеры на платных дорогах начнут фиксировать скорость

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Камеры, установленные на платных участках автодорог республиканского значения, собираются использовать и для фиксации скоростного режима.

Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал зампред Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Амангельды Беков, передает Tengrinews.kz.

Как рассказал Беков, сегодня в стране насчитывается 2200 километров платных автодорог, на которых для обеспечения сбора средств установлены специальные камеры.

«Теперь мы планируем эти камеры использовать для измерения скорости. Хотим их соединить (с системой МВД – прим.), и они будут передавать скоростной режим движущихся автомобилей», — рассказал чиновник. По словам Бекова, на сегодняшний день камеры уже регистрируют превышение скорости на трассе Астана — Боровое и водителям приходят штрафы. До 2030 года планируется сделать платными 11 тысяч километров республиканских автодорог, нарушения скорости на которых будут фиксироваться в автоматическом режиме. Напомним, в январе в МВД рассказали о планах вернуться к обсуждению введения наказания за превышение средней скорости на загородных трассах. Отмечалось, что некоторые депутаты поддержали введение нормы о средней скорости. В МВД ожидают, что такое решение повлияет на аварийность на загородных дорогах

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