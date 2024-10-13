Камеры во дворах: в Костанае усилят контроль за детскими площадками

— Сегодня, 10:02
Изображение для новости: Камеры во дворах: в Костанае усилят контроль за детскими площадками

В Костанае планируют усилить контроль за состоянием дворов и детских площадок. Об этом заявил аким города Марат Жундубаев.

Жалобы на состояние площадок

По словам главы города, в акимат регулярно поступают обращения от жителей по поводу состояния детских и спортивных площадок. На их ремонт ежегодно выделяются средства, однако вопрос сохранности остаётся актуальным.

Аким напомнил, что после ввода объектов в эксплуатацию их содержание должно осуществляться совместно с ПКСК в рамках договорённостей.

«Дети играют во дворах, это жители этих же домов. Поэтому важно, чтобы сами жители следили за состоянием площадок. Но, к сожалению, нередко их повреждают и взрослые», — отметил он.

Камеры во дворах

Власти города рассматривают внедрение отдельной программы видеонаблюдения. Она предусматривает установку камер на детских и спортивных площадках, а также вблизи мусорных контейнеров.

По словам Жундубаева, это позволит охватить видеонаблюдением практически все дворовые территории.

Когда начнут реализацию

Сейчас в акимате ведутся расчёты стоимости проекта. Ожидается, что к реализации программы могут приступить уже в текущем году.

Глава города подчеркнул, что инициатива будет реализована в рамках цифровизации и не будет зависеть от сторонних проектов — речь идёт о создании собственной городской системы контроля.



