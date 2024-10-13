Камеры во дворах: в Костанае усилят контроль за детскими площадками

В Костанае планируют усилить контроль за состоянием дворов и детских площадок. Об этом заявил аким города Марат Жундубаев.
Жалобы на состояние площадок
По словам главы города, в акимат регулярно поступают обращения от жителей по поводу состояния детских и спортивных площадок. На их ремонт ежегодно выделяются средства, однако вопрос сохранности остаётся актуальным.
Аким напомнил, что после ввода объектов в эксплуатацию их содержание должно осуществляться совместно с ПКСК в рамках договорённостей.
«Дети играют во дворах, это жители этих же домов. Поэтому важно, чтобы сами жители следили за состоянием площадок. Но, к сожалению, нередко их повреждают и взрослые», — отметил он.
Камеры во дворах
Власти города рассматривают внедрение отдельной программы видеонаблюдения. Она предусматривает установку камер на детских и спортивных площадках, а также вблизи мусорных контейнеров.
По словам Жундубаева, это позволит охватить видеонаблюдением практически все дворовые территории.
Когда начнут реализацию
Сейчас в акимате ведутся расчёты стоимости проекта. Ожидается, что к реализации программы могут приступить уже в текущем году.
Глава города подчеркнул, что инициатива будет реализована в рамках цифровизации и не будет зависеть от сторонних проектов — речь идёт о создании собственной городской системы контроля.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.