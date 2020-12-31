Камыстинская районная больница полностью перешла на газовое отопление. Главные преимущества этого в том, что это экологично, но главное позволит существенно сократить расходы на отопление, потому что не нужно будет закупать дорогостоящий уголь. Главврач больницы уже знает куда потратить сэкономленные деньги, их направят на повышение зарплаты медработникам

Котельную в Камыстинской районной больнице перевели на газовое отопление с полной модернизацией оборудования. Кроме того, в медорганизации обновили фасад лечебного корпуса, на эти работы было выделено 40 млн тенге.



«Рабочий проект и экспертиза они были подготовлены за счет привлеченных средств. При финансовой помощи АО Казцинк, была разработана проектно-сметная документация, и в дальнейшем эта документация была передана именно государству для ведения строительно-монтажных работ»,- говорит аким Камыстинского района Газиз Бекмухамедов.

Теперь котельная полностью автоматизирована, и такая модернизация безусловно имеет большую значимость для района. Ежегодно, для отопления больницы на уголь уходило более 15 млн тенге. Теперь же затраты на тепло должны снизиться, не говоря уже и о других приимуществах.



«Во-первых, это экологично. Во-вторых, это чисто. Вы видите, мы находимся в котельной, здесь совершенно чисто. В-третьих, это экономно. Навскидку посчитали, это в полтора раза будет экономия затрат на топливо»,- сообщил Газиз Бекмухамедов.



«Это позволит нам, опять-таки, сэкономить средства для того, чтобы повысить заработную плату нашим работникам, приобретать дополнительное какое-то медицинское оборудование, и производить нам другие расходы»,- сообщил главный врач Камыстинской районной больницы Ермек Жуматаев.

Ремонт котельной начался в ноябре, и сейчас осталось внести буквально последние штрихи.



«Сейчас подвели, газ подключили. Сейчас настройка котлов самих идёт. Они настроят на нужный режим работы, обучат наших операторов, как ими пользоваться, как эксплуатировать. При аварийной ситуации как себя вести и всё. Надеюсь, дальше мы будем сами уже обслуживать и работать на этих котлах»,- говорит Ермек Жуматаев.



«Котлы производятся в Алматы, в компании «Буран Бойлер». Производятся с 1996 года, уже работают по всей области, по всей республике. Очень замечательные котлы»,- рассказал наладчик ИП «Кнаус» Сергей Садварий.



«На сегодняшний день мы заключили договор с «КазТрансГазАймaк» на поставку газа, на обслуживание наружной сети, внутренних сетей»,- заключил Ермек Жуматаев.



Бойлеры, установленные в новой котельной, имеют мощность 500 киловатт, а значит смогут отапливать площадь в 5 000 квадратных метров, что вполне достаточно для Центральной больницы.

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