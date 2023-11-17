Канал оповещения водителей через СМС создали костанайские полицейские

В административной полиции ДП Костанайской области сообщили, что водители получают смс уведомления о задолженности по штрафам. Также участникам дорожного движения, таким образом, напоминают об основных правилах безопасности.

К примеру, в таких СМС водители получают напоминание по смене резины на зимнюю, в связи с изменением погодных условий. Такая работа проводится и в учебных заведениях области.

Полицейские раздают листовки детям, в которых стражи порядка напоминают родителям о процедурах подготовки автомобиля к зимнему периоду.

По словам начальника Управления административной полиции ДП Костанайской области Жениса Бисембаева, водителям было направлено более 3 тысяч таких уведомлений. Взыскаемость штрафов за короткий промежуток времени выросла более чем на 2%.

С начала года в области было наложено штрафов на сумму более 2 мрд тенге. На сегодняшний день не уплачены штрафы на сумму более 544 млн тенге.

Также для обеспечения дорожной безопасности в регионе установлено 37 предупреждающих дорожных знаков на магистральных направлениях.

Такие меры направлены на обеспечение дорожной безопасности и дисциплины на дорогах Костанайской области.

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