Канал оповещения водителей через СМС создали костанайские полицейские

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В административной полиции ДП Костанайской области сообщили, что водители получают смс уведомления о задолженности по штрафам. Также участникам дорожного движения, таким образом, напоминают об основных правилах безопасности.
К примеру, в таких СМС водители получают напоминание по смене резины на зимнюю, в связи с изменением погодных условий. Такая работа проводится и в учебных заведениях области.
Полицейские раздают листовки детям, в которых стражи порядка напоминают родителям о процедурах подготовки автомобиля к зимнему периоду.
По словам начальника Управления административной полиции ДП Костанайской области Жениса Бисембаева, водителям было направлено более 3 тысяч таких уведомлений. Взыскаемость штрафов за короткий промежуток времени выросла более чем на 2%.
С начала года в области было наложено штрафов на сумму более 2 мрд тенге. На сегодняшний день не уплачены штрафы на сумму более 544 млн тенге.
Также для обеспечения дорожной безопасности в регионе установлено 37 предупреждающих дорожных знаков на магистральных направлениях.
Такие меры направлены на обеспечение дорожной безопасности и дисциплины на дорогах Костанайской области.