Каналы распространения наркотиков пресекли костанайские полицейские

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 28-летнего жителя Костаная, который в одном из многоквартирных домов планировал оставить закладку с “синтетикой”, сообщает polisia.kz

-При проведении обыска у него было обнаружено 119,46 грамм наркотического психотропного вещества а-PVP, что составляет особо крупный вес, – отметил заместитель начальника ДП Костанайской области Дюсембай Байбусунов.

Второй 39-летний подозреваемый был задержан полицейскими на трассе Костанай – Аулиеколь – Сурган. В машине обнаружили гашиш, весом более 2 кг, и столько же марихуаны. Наркотики находились в рюкзаке.

– В ходе первоначальных следственных действий было установлено, что подозреваемый приобрел наркотики в южном регионе страны. В дальнейшем он планировал их сбыть на территории Костанайской области, – уточнил Байбусунов. Подозреваемые водворены в ИВС, начато досудебное расследование по статье 297 ч. 3 УК РК “Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов”.

Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.

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