Канапия Избасов — Память о Великой Отечественной войне. Видеостих

Алина Избасова с портретом участника ВОВ Избасова Канапия.

Избасов Канапия был призван 23 января 1942 года Джетыгаринским РВК Костанайской области и направлен в 144-ю (444-ю) стрелковую дивизию в Тюмень. С 10 апреля 1942 года он воевал в составе 728-го стрелкового полка 175-й стрелковой дивизии 28-й армии на Юго-Западном фронте на Харьковском направлении. Дивизия попала в окружение, чудом выбрался к своим.

С августа он воевал на Сталинградском фронте. Был тяжело ранен. Весной 1943 года по ранению, согласно статье 69 «а» главы 1 приказа НКО СССР № 336 от 24.10.1942 года, вернулся домой. Награжден орденом Отечественной войны II степени и юбилейными медалями. В мирное время был награжден медалью «За освоение целинных земель».

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