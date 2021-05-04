Канапия Избасов — Память о Великой Отечественной войне. Видеостих

Алина Избасова с портретом участника ВОВ Избасова Канапия.
Избасов Канапия был призван 23 января 1942 года Джетыгаринским РВК Костанайской области и направлен в 144-ю (444-ю) стрелковую дивизию в Тюмень. С 10 апреля 1942 года он воевал в составе 728-го стрелкового полка 175-й стрелковой дивизии 28-й армии на Юго-Западном фронте на Харьковском направлении. Дивизия попала в окружение, чудом выбрался к своим.
С августа он воевал на Сталинградском фронте. Был тяжело ранен. Весной 1943 года по ранению, согласно статье 69 «а» главы 1 приказа НКО СССР № 336 от 24.10.1942 года, вернулся домой. Награжден орденом Отечественной войны II степени и юбилейными медалями. В мирное время был награжден медалью «За освоение целинных земель».
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области