Канапия Избасов — память о Великой Отечественной войне

Избасов Канапия 1902-1985 г.г. уроженец Джетыгаринского района.

Призван в январе 1942 г. Воевал рядовым в составе 728 сп 175 сд под Харьковом на Юго-Западном, Сталинградском фронтах.

Весной 1943 года коммисован по ранению. За отвагу и мужество награжден орденом Отечественной войны 2-степени, юбилейными медалями. В мирное время медалью » За освоение целинных земель». Помним и Гордимся.

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