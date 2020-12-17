Кандидат в депутаты Костанайского облмаслихата продолжает свою агитационную работу

Кандидат в депутаты Костанайского областного маслихата Талгат Малаев продолжает свою агитационную работу.
На этот раз в офисе Карасуского районного филиала партии «Nur Otan» прошла встреча с представителями спорта.
Целью встречи стало разъяснение мер социальной поддержки и Предвыборной программы партии «Nur Otan» по Карасускому району.
Талгат Валиевич, работая много лет в сфере предпринимательства и сельского хозяйства всегда уделял большое внимание поддержке молодых специалистов, строительству жилья, развитию культуры и спорта.
«Для обеспечения полноценной жизни в районе мы должны создавать условия комфортные для разных категорий граждан. Этому способствуют различные партийные проекты, ориентированные на определенные слои населения» — сказал Талгат Валиевич.
В дальнейшем кандидат остановился на вопросах по созданию условий для массового спорта, отметив, что партия в своей работе на ближайшие пять лет будет ориентирована на укрепление здоровья нации, вовлечение населения к массовому занятию спорту. Партия будет способствовать строительству многофункциональных спортивных площадок в селах и сельских округах района; увеличению проводимых спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта во всех населенных пунктах; реконструкции и строительству спортивных объектов, комплексов и площадок. Данные меры в разы позволят увеличить охват жителей занимающихся физической культурой и спортом.
В завершении встречи кандидат призвал спортсменов поддержать партию «Nur Otan» на предстоящих выборах. «Мы будем принимать все необходимые меры, чтобы соответствовать ожиданиям жителей Карасуского района, представлять интересы всех слоев населения», — подметил Талгат Валиевич.
Оплачено из средств Избирательного фонда Костанайской области партии «Nur Otan».
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