Кандидат в депутаты Костанайского облмаслихата провел встречу с коллективом «Алюминий Казахстана»

17 декабря 2020 года кандидат в депутаты Костанайского областного маслихата Сигаева Ш.Т. провела встречу с трудовым коллективом ФАО «Алюминий Казахстана» КБРУ по разъяснению Послания Президента РК. Она подробно остановилась на основных моментах Послания, ответила на вопросы присутствующих. В основном прозвучали вопросы социального характера.

Затем Шолпан Тулеухановна призвала всех прийти на свои избирательные участки и принять участие в выборах 10 января 2021 года, поддержать на выборах партию «Nur Otan».

От двоих избирателей прозвучали одинаковые вопросы, касаемо процедуры голосования, ведь часть рабочих в день голосования будут на рабочей смене на руднике Красногорском, как они смогут проголосовать, если они прикреплены к избирательным участкам по месту прописки в г.Лисаковске. Шолпан Тулеухановна, пояснила, что до 20 декабря текущего года, будут отработаны списки, и те избиратели, которые будут находиться в день голосования в п.Красногорск, могут проголосовать там, на избирательном участке посёлка.

Шолпан Тулеухановна также предложила работникам КБРУ следить за публикациями в соцсетях аккаунтов кандидатов, партии «Nur Otan» и СМИ, ведь там можно узнать актуальную информацию о выборах, либо задать волнующие вопросу лично кандидатам.

Оплачено из средств Избирательного фонда Костанайской области партии «Nur Otan»

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