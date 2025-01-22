НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» обратилось к кандидатам в водители, сообщает Zakon.kz.

В госкорпорации заявили, что в Казахстане началась важная инициатива – внедрение АИС «Автошкола».

«Теперь все учебные организации по подготовке водителей транспортных средств обязаны вносить данные о своих обучающихся в АИС «Автошкола» МВД РК, начиная с 2022 года. Это поможет исключить «серые схемы» и гарантировать, что на наших дорогах будут ездить только квалифицированные и подготовленные водители», – подчеркнули в «Правительстве для граждан».

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