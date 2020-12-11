Каникулярную школу планируют организовать в Костанайской области

Вот-вот завершится вторая учебная четверть. Но для некоторых костанайских школьников учебные занятия будут и в каникулы. В управлении образования решили организовать каникулярную школу, чтобы восполнить пробел в знаниях детей. Если санитарная служба одобрит, то занятия будут проходить в очном формате с детьми, родители которых дадут на это согласие, передает alau.kz

Для школьников подходит к концу вторая четверть. Этот учебный год у них начался в дистанционном формате, впрочем как и закончился предыдущий. Учителей и учебники уже давно заменил интернет, соцсети и видеоконференции. Но как это отразилось на знаниях детей? В управлении образования рассказали, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уровень знаний немного, но снизился, на полтора процента.

«Вместе с тем мы прекрасно понимаем, что дети учились и учатся в домашних условиях, они могут воспользоваться интернет ресурсами, помощью родителей. Поэтому мы не без оснований предполагаем, что качество знаний, реальное его значение, наверно ниже», -рассказала заместитель руководителя управления образования акимата Костанайской области Айман Ибраева.

Чтобы как-то решить проблему с пробелами в знаниях учеников, в организациях образования провели анкетирование среди родителей. Конечно, большинство высказалось за возвращение к традиционному формату, но в, то, же время и за здоровье детей. В управлении нашли способ, как провести обучение и одновременно соблюсти все меры безопасности.

«При улучшении ситуации мы планируем третью четверть начать, запустить уже пятые классы. И обратились в СЭС с письмом за разрешением с соблюдением всех санитарных норм, мер организовать каникулярную школу, вот в каникулы. Но это конечно все с согласия родителей, с согласия ребенка, все-таки это каникулы», — пояснила Айман Ибраева.

Каникулярную школу пока собираются организовать только для пятиклассников, поскольку они перешли из младшего звена в среднее, и у них в учебном плане много новых предметов. А также для 11 классов, ведь им предстоит сдавать ЕНТ, а очные встречи с учителем ничто не заменит. Позже, в третей четверти возможно и присоединение других классов к дополнительным занятиям.

«Если разрешают работу кружков, факультативов и так далее. Возможно, мы можем такие же вот дополнительные занятия организовывать и для учащихся других классов, которые испытывают в этом потребность. Для этого сейчас работают все школы, отделы образования районов и городов, как максимально адаптировать расписание уроков, кабинеты», — указала Айман Ибраева.

По плану это будут группы до 15 человек, они будут заниматься во внеурочное время. Это будут индивидуальные консультации, дежурные консультативные дни и так далее.

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