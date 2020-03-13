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Каникулы школьников. Токаев поручил предоставить родителям оплачиваемый отпуск

4news.kz

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13 марта Касым-Жомарт Токаев провел заседание Штаба оперативного реагирования, передает zakon.kz.

Глава государства поручил провести работу с работодателями в части предоставления оплачиваемых отпусков для одного из родителей, вынужденных оставаться дома с детьми.
«Правительству предстоит принять меры по поддержке предприятий через фискальные механизмы. По мнению Касым-Жомарта Токаева, следует переориентировать расходные статьи бюджета на обеспечение занятости, поддержку малого и среднего бизнеса», — говорится на сайте Акорды.

13 марта стало известно, в Казахстане школьников отправят на каникулы из-за угрозы коронавируса.

В целях недопущения инфекции с 13 марта вводится запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивно-массовых и культурно-зрелищных. В стране усилены санитарно-дезинфекционные режимы, вводится запрет на экскурсии для школьников. Школьников отправят на каникулы с 16 марта по 5 апреля, — сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

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