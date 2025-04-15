Капитального ремонта дорог в Костанае в этом году нигде не планируется, будет проводиться реконструкция улиц, средний и текущий ремонт. На сегодня уже начаты работы по реконструкции улицы Сьянова, которую планируется завершить к 1 сентября.

Также реконструировать будут улицы Фролова и Наримановскую, на которых работы начнутся в мае, а завершатся к ноябрю.

«В текущем году по линии ЖКХ планируется реализация по ремонту 83 участков по городу Костанай. Из них 80 улиц среднего ремонта и 3 реконструкции улиц на общую сумму 7,8 миллиардов тенге. Из них это у нас 3 реконструкции: ул.Фролова и ул.Наримановская в границах от пр.Абая до ул.Баймагамбетова и продолжение реконструкции улицы Сьянова с завершением в этом году», — сообщил главный специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Чингис Омаров.

Также в апреле возьмутся за улицу Герасимова, которую отремонтируют начиная от Уральской и до выезда на аэропорт, на май запланирован ремонт проспект Аль-Фараби от Баймагамбетова до ул. Майлина, ремонт Каирбекова начнется в июне в границах от ул. Тәуелсіздік до ул.Лермонтова.

Все запланированные дорожные работы, заверили в отделе ЖКХ, планируется завершить к 1 ноября.

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