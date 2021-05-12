Капитального ремонта в этом году не запланировано ни на одной из дорог Костаная

Традиционно наступление теплых весенних дней становится стартом для дорожных работ. Транспортные артерии города приводят в порядок, и в зависимости от изношенности дорожного полотна, определяется объем работ. В текущем году на эти цели выделено 3,3 миллиарда тенге.

В этом году в Костанае планируется провести ремонт 80 улиц, из них средним ремонтом, методом фрезирования планируется выполнить 15 улиц, методом ресайклирования 65 улиц. Начаты ремонтные работы по улице Тауельсыздык — от Баймагамбетова до Темирбаева. Также в данный момент идут работы и еще на одном участке дорог. Ремонт методом фрезирования ведется по улице Карбышева — от улиц Воинов-Интернационалистов до улицы Уральской. В планах таким же методом запланирован и ремонт еще одного участка.

«Затем с 13 мая планируется перекрытие участка — перекрестка кольцевой развязки улиц Строительная и Мауленова, для пересечения индустриального водовода диаметром 700 миллиметров и после чего уже будут произведены восстановительные работы, и продолжится средний ремонт методом фрезирования в границах от улицы Леонида Беды, до улицы Уральской», — сообщил статист сектора пассажирских и автодорог отдела ЖКХ акимата Костаная Чингис Омаров.

Кстати, в этом году ни на одной из улиц областного центра капитального ремонта не запланировано. Средним же ремонтом охватят две улицы — Победы и Амангельды.

«Также методом ресайклирования выполняются работы на сегодняшний день. Уже выполнены в проулках по Леонида Беды, проезды Ленинградский, проезд Карла Маркса. Также делаются дороги в 6 проездах Лермонтова и в стороне Тепличного комбината, по улице Гольдаде, Береговая ,Тепличная», — говорит Чингис Омаров.