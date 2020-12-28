Капитальные ремонты зданий, закуп лекарств и оснащение техникой. Что ждет костанайскую медицину в 2021 году?

В следующем году в Костанайской области намерены капитально отремонтировать 6 организаций здравоохранения. А в поликлинике №2, областной стоматологии и центре крови проведут текущий ремонт. Кроме того, почти 10 млрд тенге будет выделено на лекарства для амбулаторного лечения больных, передает alau.kz

В этом году 150 тысяч человек были обеспечены медикаментами для амбулаторного лечения. Для этого было закуплено лекарств на 6,7 млрд тенге. Но на следующий год по подсчетам медорганизаций потребность увеличится, и чтобы ее покрыть, планируется выделение почти 10 млрд тенге. Кроме того, специалистами ведется работа по постоянному пополнению запасов медикаментов для лечения коронавируса. Параллельно в области уже готовятся к добровольной вакцинации от COVID-19, которая начнется в 2021 году.

«Как известно в Казахстане запущена производственная линия вакцины «Спутник V», разработанной Российской Федерацией. В этой связи начата работа по подготовке к вакцинации. Планируется закуп 79 единиц морозильного оборудования, в том числе 7 единиц для частных медорганизаций. Определяется контингент прививаемых лиц», — рассказал руководитель управления здравоохранения акимата Костанайской области Вячеслав Дудник.

Сейчас из-за пандемии особый упор делается на оснащение поликлиник, больниц современным оборудованием. А в 4 крупных стационарах, которые определены для лечения больных коронавирусом, была подведена централизованная кислородная сеть. Это — областная больница, Костанайская и Рудненская городские больницы, областной центр фтизиопульмонологии в городе Тобыл.

«На материально-техническое оснащение медицинских организаций только из местного бюджета выделено 6,6 млрд.тенге. Это больше уровня 2019 года в 2,4 раза. Перечислю только наиболее крупные приобретения по медицинскому оборудованию. Это аппарат МРТ для Рудненской городской больницы, 4 компьютерных томографа для областной, инфекционной, Рудненской и Аркалыкской больниц, 17 цифровых рентген аппаратов, а также 111 единиц санитарного автотранспорта и эту работу мы продолжим», — указал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

В 2021 году на улучшение материально-технического оснащения предусмотрено 6 млрд. тенге, из них 2,1 млрд.тенге пойдут на оснащение районных больниц. Аким области отметил, что необходимое оборудование будет поставлено в Костанайскую областную больницу, областную детскую, в санаторий им.Карабаева и другие объекты.

«В следующем году запланировано проведение капитальных ремонтов 6 объектов здравоохранения, текущих ремонтов 12 объектов здравоохранения и также начат беспрецедентный объем разработки проектно-сметных документаций на капитальный ремонт 13 объектов», — добавил Вячеслав Дудник.

Капитальный ремонт будут проводить в медорганизациях Рудного, Аркалыка и районов. А вот в рамках текущего ремонта внешний вид обновится в поликлинике №2, областном центре крови, областной стоматологии, доме-ребенка «Дельфин». Бюджет здравоохранения в следующем году составит 75,2 млрд тенге.

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