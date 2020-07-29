Капитальный ремонт Денисовской районной больницы завершится через месяц

В Денисовском районе через месяц завершится капитальный ремонт центральной больницы. Здание не приводили в порядок почти 15 лет, а для людей с инвалидностью в нём не было предусмотрено никаких удобств. Теперь эту проблему устранят. Кстати, на объекте работают и местные жители, которых трудоустроили через центр занятости, сообщает alau.kz

Почти 15 лет в Денисовской районной больнице не проводился даже текущий ремонт. Все коммуникации нуждались в срочной замене. Также требовалось сделать доступными услуги мед. учреждения для людей с ограниченными физическими возможностями. К долгожданному ремонту приступили в мае, а поликлинические услуги населению временно начали оказывать на 3-м этаже стационара. Поликлинику посещают 17 тысяч человек в год. В день специалисты принимают около 160 пациентов.

«В рамках дорожной карты на 2020-21 годы проводится текущий ремонт Денисовской районной больницы: главного корпуса и здания поликлиники. 4 мая был заключен договор с ТОО «Статус Трейд» на сумму 89 миллионов для проведения данного ремонта. Данные работы проводятся согласно графика производства работ, контролируется техническим надзором»,- говорит главный врач Денисовской ЦРБ Мурат Баймурзин.

Все работы ведутся согласно графику. На данный момент 70 % намеченного — уже выполнено. Полностью закончить ремонт строители планируют до конца августа.

«В рамках реализации этого проекта мы производим работы такие как: замена сантехнических приборов, замена отопления, электроприборов — меняем на энергосберегающие, что позволит дальше экономить электричество. Также меняем окна и отделочные виды работ у нас по договору»,- сказал заместитель директора ТОО «Статус Трейд» Дмитрий Доценко.

На объекте работает 40 человек. 11 специалистов было трудоустроено через районный центр занятости, то есть это местные жители. Средняя зарплата — от 90 тысяч тенге и выше.

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