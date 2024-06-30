Капитальный ремонт в ДЮСШ. Каким будет здание?

В Костанайской ДЮСШ №1 имени Кадырбека Оспанова сейчас идет капитальный ремонт. Уже несколько лет здание нуждалось в обновлении. На данный момент сделано 35% работ, но предстоит привести в порядок ещё многое. Завершить ремонт планируют только в следующем году.

К реконструкции детской спортивно-юношеской школы №1 имени Кадырбека Оспанова приступили в мае. Последний здание обновляли более 20 лет назад. По словам директора, за эти годы состояние школы как внутри, так и снаружи ухудшилось. Поэтому ремонт был просто необходим. В обычное время здесь могут заниматься более 1000 детей. Пока их временно рассредоточили по разным спортзалам города, а некоторые ребята занимаются на улице.

«В ДЮСШ занимаются дети по пяти видам спорта, это баскетбол, гандбол, плавание, триатлон и велоспорт. Здесь еще до этого, до реконструкции занимались пауэрлифтеры, тяжелая атлетика, боксеры. После завершения, я думаю, все свои места займут и будут дети заниматься в этом зале. Здесь все будет применено то, что в мире есть самое лучшее», — говорит директор ДЮСШ №1 им.К.Оспанова Нуржан Ермагамбетов.

Здание это трехэтажное. На сегодня строители уже произвели все демонтажные работы. Приступили к устройству кровли, ведут отделку помещений. На данный момент выполнено 35% от объёма. Сейчас ждут железо-бетонные плиты, которые установят над бассейном. К слову, именно с ними возникли небольшие проблемы, так как в регионе такой материал не производят.

«Более 20 лет ремонта не было, было в ужасном состоянии. Не то чтобы отделочные работы или эти самые работы, само здание. Мы производим также усиление стен снаружи. Потому что, здание уже чуть-ли не разваливалось, поэтому производим усиление стен, ремонт фасада, в общем полностью капитальный ремонт здания. Вся вентиляционная система, все по новейшим технологиям уже производится, современное», — рассказал представитель подрядной организации Даурен Темирбаев.

Директор спортшколы отметил, что самой популярной секцией было плавание. К реконструкции бассейна уже частично приступили. Однако, полноценно можно будет начать только после замены кровли, чтобы провести ремонт качественно. Более того, он будет максимально модернизирован. Когда-то этот бассейн был самым большим в городе. Его длина составляет 25 метров, а глубина более 4 метров. После реконструкции здесь будут установлены новые фильтры, специальное резиновое покрытие, а по периметру теплый пол. А что самое главное, для людей с ограниченными возможностями будут сделаны подъемники.

По плану, реконструкция завершится в январе 2025 года, но строители планируют сдать объект раньше. А еще, подрядчик установит новое оборудование. По словам руководства школы, будущих чемпионов ждут самые лучшие условия.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.