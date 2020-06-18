Капитальный ремонт в школе №19 планируют завершить в ноябре

В средней школе №19, одной из самых старых школ Костаная, сейчас проходит капитальный ремонт. Крыша, фасад, окна — меняется абсолютно все. Там даже обещают сделать большую стоянку для родителей. Но вот дети, возможно, начнут учебный год не там, поскольку ремонт может затянуться до ноября, передает alau.kz

Средняя школа №19 в районе КЖБИ, одна из старейших школ города. Она была основана 51 год назад, и за это время капитального ремонта еще не видела. Сейчас здесь учатся 1350 детей.

«За школой мы, конечно же, следили, текущий ремонт у нас каждый год был. Подбеливали, подкрашивали. В общем, школа сохранилась не плохо. Но капитальный ремонт, конечно, все, же требуется. Вот в процессе капитального ремонта проявляются уже проблемы, где-то обрушение стен идет внутренних, не без этого. Сейчас восстанавливаются они», — рассказала директор средней школы №19 Наталья Шагабутдинова.

Рабочие проводят демонтаж здания. После ремонта администрация школы заверяет, дети ее не узнают. Поменяется все. Стены, потолки, двери, окна, фасад и даже крыша.

«Материально-техническая база будет обновляться. Новая мебель будет в классах, естественно, классные доски, в столовой технологическое оборудование будет частично обновлено», — добавила Наталья Шагабутдинова.

Обновят и спортивную площадку. Появится современное футбольное поле, различные турники, детская игровая зона. Территорию озеленят. А в этом месте, где все заросло травой появится стоянка.

«Дети двигаются с микрорайонов. Это в частности с улиц Маяковского 105, 107, 109 и улицы Чкалова, и улицы Волынова. И те дети, которые двигаются с той стороны им фактически нужно переходить проезжую часть. А так, у нас особенно кто доставляется, дети начальных классов. Это 0-4, то есть они будут свободно проезжать на территорию», — пояснил заведующий сектором отдела образования акимата г.Костанай Евгений Терентьев.

Ремонта в этой школе ждали давно. И вот, по программе «Дорожная карта занятости», которая обязует создавать рабочие места и использовать местные стройматериалы, на ремонт заведения было выделено 486 млн тенге. Правда, есть одно НО. Такой большой объем работы требует много времени. По планам подрядчика ремонт завершится только в ноябре.

«Мы будем стараться по крайней мере и ускорять подрядную организацию, чтобы ремонт был выполнен раньше. Конечно, хотелось бы к 1 сентября, но даже, если к 1 сентября ремонт не закончат, дети будут размещены в близлежащих организациях образования», — сказал Евгений Терентьев.

Евгений Терентьев также добавил, что помимо безопасности, внутреннего удобства немаловажен и внешний вид. Поэтому бетонное ограждение школы уберут, и поставят другое. А вот для самого фасада школы уже отобрали несколько вариантов, но как она будет окончательно выглядеть, еще не выбрали.

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