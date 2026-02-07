В Костанай в этом году планируется обновление ряда многоквартирных домов. Работы направлены на восстановление инженерных конструкций и формирование единого архитектурного облика города, сообщает BAQ.kz.
Одним из ключевых объектов стал дом № 17 по улице Майлина. Здание 1960 года постройки долгое время испытывало проблемы с протекающей крышей и разрушенным фасадом. На капитальный ремонт кровли здесь предусмотрено 46,5 млн тенге . Также в программу включены соседние дома № 19 и № 21 — в них обновят фасады и крыши. Общая стоимость работ на этом участке составит 187,4 млн тенге.
Ремонтные работы затронут и центральные проспекты города. На проспекте Аль-Фараби обновят фасады и кровли домов № 136 (71,3 млн тенге), № 100 (138,5 млн) и № 92 (79,8 млн). Кроме того, капитальный ремонт крыши и фасада запланирован в доме по улице Баймагамбетова, 185 — на эти цели выделено 91,5 млн тенге. В многоэтажке по проспекту Абая, 155 кровлю обновят впервые, стоимость проекта составит 76,8 млн тенге.
В настоящее время на портале государственных закупок проводится конкурс по отбору подрядных организаций, которые будут выполнять ремонтные работы.
