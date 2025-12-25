Жители Костаная могут провести капитальный ремонт многоквартирных домов — заменить кровлю, лифты или обновить инженерные сети — за счет бюджетного финансирования, но с последующим возвратом средств на льготных условиях. Программа реализуется через ТОО «ЖКХ-ремонт» в рамках Концепции развития жилищно-коммунального хозяйства на 2023–2029 годы.

Как работает механизм

Финансирование выделяется на проекты, которые проходят необходимые процедуры — включая разработку проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы. После выполнения работ жильцы возвращают сумму по графику в течение нескольких лет. Размер ежемесячного платежа зависит от площади квартиры.

Дом на Майлина: крыша в аварийном состоянии

Один из таких объектов — пятиэтажный дом №24 по улице Майлина. По словам председателя ОСИ Альбины Мухамедьяровой, крыша требует срочной замены: из-за износа конструкций жильцов верхних этажей несколько раз затапливало.

«Решение далось тяжело, потому что сумма большая. По техэкспертизе плиты перекрытия пришли в негодность — нужен демонтаж и монтаж стропильной крыши», — рассказала председатель ОСИ.

Сделать крышу по прежней схеме из бетонных плит невозможно — такие плиты в Казахстане больше не производят. Стоимость проекта оценивается примерно в 80 млн тенге. ПСД уже подготовлена и получила положительное заключение госэкспертизы. Теперь ОСИ ожидает финансирования. При одобрении работами планируют заняться весной, ориентировочно в апреле.

Сколько будут платить жильцы

В этом доме возврат средств рассчитан на 15 лет. По предварительным расчетам, платеж с четырехкомнатной квартиры может составить около 9 тысяч тенге в месяц, с однокомнатной — порядка 4 тысяч.

При этом, признаются в ОСИ, убедить всех собственников было непросто.

«Возмущенные есть всегда. Сумма пугающая, но другого выхода нет — я сама тоже буду платить», — отметила Альбина Мухамедьярова.

Проблема долгов: просрочка превысила 80 млн тенге

В ТОО «ЖКХ-ремонт» сообщают, что по уже реализованным проектам накопилась просроченная задолженность — свыше 80 млн тенге. Среди причин называют смену собственников, отсутствие информирования новых владельцев о действующих обязательствах, а также социальные факторы, из-за которых взыскание затягивается.

«В ряде домов неоднократно менялись собственники, а информация о ранее проведённом капремонте и обязательствах по возврату средств новым владельцам не доводилась», — пояснил директор ТОО «ЖКХ-ремонт» Мирлан Омаров.

Также отмечается, что у части должников низкие доходы, а у судебных исполнителей одновременно находится несколько производств, из-за чего удержания минимальны и погашение растягивается на длительный срок.

Куда обращаться

Несмотря на сложности с возвратами, в «ЖКХ-ремонт» заявляют, что готовы рассматривать новые заявки на проекты по улучшению состояния жилфонда. Консультации можно получить по адресу: Костанай, ул. Каирбекова, 75, кабинет №15.

