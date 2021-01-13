Капремонт завершен в школе и ясли-саду в Костанае

В школе № 17 и ясли-сад № 27 завершился капитальный ремонт. В зданиях обновили учебные классы, систему отопления, а также установили новые объекты по типу игровых площадок для детей. Сотрудники и родители уже отозвались о прошедшем ремонте с положительной стороны, передает alau.kz

Чтобы отремонтировать 25 школ и детских садов в городе, из бюджета пришлось потратить 3,5 миллиарда тенге. Но результатом, судя по всему, остаются довольны и главы городской и областной администрации, и сотрудники сферы образования. К примеру, в школе № 17 совсем недавно завершился капитальный ремонт. Насколько успешным он был, Архимед Мухамбетов решил узнать у тех, кто давно связал свою профессиональную жизнь с этой школой. Для этого он прибыл в учебное заведение и пообщался с преподавателями, библиотекарем, а также родителями учащихся.

Мебель, техника, интерактивные доски — это то, что среди обновлений сразу бросается в глаза. Но вместе с тем в школе отремонтированы и системы канализации, отопления, вентиляции. Все это позволит поддерживать в учебном заведении комфортные условия, как для преподавателей, так и для учащихся.

«В средней школе № 17 училась я сама. Также учились мои дети. Школа ремонта не видела давно, поэтому мы все с большим нетерпением его ждали. Мы очень рады войти в обновленную школу. Школа преобразилась, в классах стало чисто, светло, тепло и уютно. Надеемся, что нашим детям будет приятно получать знания в нашей обновленной школе»,- сказала Валентина Позднякова, мама ученицы средней школы № 17.

Отремонтированные актовый и спортивный залы, а также библиотека теперь поводы для школьной гордости. А вот в ясли-сад №27 свои радости от прошедшего большого ремонта. Там отмечают, что в помещениях стало теплее, а также появились новые возможности для воспитателей и их воспитанников.

«У наших маленьких детей появились большие возможности, а именно развиваться в таких современных условиях. И у нас – педагогов – тоже появились большие возможности. Например, у меня в группе появилась интерактивная доска. Для меня это большая возможность использовать современные технологии в обучении детей»,- сказала Мария Хмара, воспитатель ясли-сада № 27.

Ясли-сад обрел новые веранды, игровые площадки, а также футбольное поле. Ну а внутренние помещения преобразились в лучшую сторону, став ярче и красочнее. Всего же за прошедший год благодаря ремонтам удалось создать качественные условия для учебы более чем для 21 тысячи костанайских детей.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.