«Капсула времени» заложена на новой аллее госслужищих в селе Костанайской области

Послание из прошлого будущему поколению. Госслужащие из села Денисовка отправили письмо своим приемникам. Произошло это на торжественном открытии аллеи государственных служащих. В последующем она станет местом принятии присяги госслужащих и площадкой для проведения государственных праздников. А возможно, и еще одним излюбленным местом отдыха для гостей и жителей села.

Открывали аллею государственных служащих в селе Денисовка руководитель Департамента по делам госслужбы по Костанайской области Асхат Искендиров и аким Денисовского района Бахыт Нургалиев. А само торжественное событие приурочили к празднованию дня Независимости нашей страны. Такие аллеи уже есть практически в каждом городе и райцентре.



«Государственная служба с первых дней независимости вносит значительный вклад в становление и утверждение Казахстана, как суверенного, независимого, правового, демократического государства. Новая достопримечательность — дань уважения тем, кто работал, работает и будет работать на государственной службе»,- говорит аким Денисовского района Бахыт Нургалиев.

На строительство этой аллеи было затрачено 42 млн бюджетных тенге. После проведения работ по замене технических коммуникаций, здесь уложили брусчатку, установили удобные скамейки, провели освещение, а также украсили аллею габионами — элегантными контейнерами из сеток, наполненными камнями.

«Здесь, также мы высадили ёлочки, очень много растений в этом году мы посадили. Здесь на аллее, в дальнейшем, будет прекрасный парк. Прекрасная парковая зона. Мы хотим, чтобы наше село было красивое, ухоженное. Чтобы оно привлекало, не только наших жителей, но и наших гостей»,- сказал аким Денисовского сельского округа Виталий Наконечный.



Станет эта аллея и для будущего поколения приятным напоминанием об их предшественниках. Именно будущим жителям района адресовали капсулу времени, которую наказали открыть через 30 лет, в 2050 году.



«В преддверии Дня независимости РК обращаемся к вам через 10-летия, чтобы передать эстафету светлых помыслов и добрых дел, во благо нашей родной и независимой родины. Призываем вас всегда ориентироваться на общее объединяющее всех Казахстанцев ценности. Созидательный труд, мир и согласие, единство Казахстанцев»,- рассказал руководитель аппарата акима Денисовского района Айгуль Биктимисова.

Право отправить капсулу времени «в будущее» предоставили ветерану государственной службы Бесембаю Жумагалиевичу Рахметову и ученику 3 класса Денисовской средней школы, чемпиону многочисленных областных турниров по вольной борьбе Адлету Нурмухамбетову.

«В первую очередь, это обозначение исторических периодов развития государственной службы, государственных служащих. Во-вторых, это то наставление и те ожидания, которые мы заложим в капсулу времени»,- сообщил руководитель департамента агентства РК по делам государственной службы по Костанайской области Асхат Искендиров.

Сама аллея в последующем станет местом принятии присяги государственных служащих и площадкой для проведения государственных праздников. А возможно, и еще одним излюбленным местом отдыха для гостей и жителей села.

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