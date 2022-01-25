Капуста — 103, морковь — 85. Когда вступит в силу постановление об утверждении предельных цен, сообщили в акимате Костаная

По мере поступления заявок в отдел предпринимательства от субъектов бизнеса проводится выборка продукции и формируются на складах для размещения в торговой сети города.

Как сообщили в акимате Костаная, 28 января вступит в законную силу постановление акимата области об утверждении предельных цен.

«К примеру, в торговой сети «Солнечный» (7 точек) и гипермаркете «Апельсин» в основном овощная и другая социальная продукция реализуется со стабфонда. На данный час идет работа, формируются объемы по крупным торговым объектам. Таким, как «Астыкжан», «Особа», «Березка-Агро», и средними и мелкими магазинами. Специалисты отдела предпринимательства постоянно мониторят и отслеживают выборку и своевременное поступление продукции в торговую сеть», — сообщили в пресс-службе акимата Костаная.

Ранее в акимате сообщили, что вступит в законную силу постановление акимата области об утверждении предельных цен на капусту белокочанную по 104 тенге за килограмм, картофель по 140 тенге за килограмм, морковь по 148 тенге, лук репчатый — 86 тенге, сахар — 289 тенге и — масло подсолнечное — 767 тенге за литр.

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