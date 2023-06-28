Карабаев об отмене программы льготного автокредитования: Считаю это единственным правильным решением

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Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев заявил, что считает замену программы льготного автокредитования физлиц на кредитование общественного транспорта, единственным правильным решением, сообщает zakon.kz.
Он комментировал этот вопрос в кулуарах правительства 27 июня.
«Я считаю это единственным правильным решением. С автобусами револьверный механизм будет работать. В целом 10 545 у нас автобусов, износ 46%. Ежегодно нужно обновлять автобусный парк от 1500 до 2000 тысяч»,-сообщил Марат Карабаев.
Он заверил, что автобусы будут распределяться равномерно по всем регионам.
«Согласно заявкам. Сейчас поступили от Кызылординской области, Астаны, Алматы. Примерный срок с учетом того, что заявки уже поступили, в пределах двух месяцев», говорит Марат Карабаев.
20 июня министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев заявил, что средства, которые накопили на льготное автокредитование, могут перенаправить на кредитование общественного автотранспорта. По его словам, в ряде регионов представители местных исполнительных органов поднимают вопрос кредитования автопарка. Общественным транспортом ежедневно пользуются 9,3 млн казахстанцев.