Карабалыкскую птицефабрику планируют запустить в работу в этом году

Карабалыкскую птицефабрику планируют запустить в работу уже в декабре этого года. Спустя 10 лет у этого проекта вновь появился инвестор инициатор — это рудненская птицефабрика «Жас Канат-2006». В год здесь планируется производить до 20 тыс. тонн мяса. В новое производство предприниматели планируют вложить 4 млрд тенге, сообщает alau.kz

В 2009 году «Казагрофинанс» выделил деньги на инвестпроект по производству мяса бройлеров в Карабалыке. Предприятие должно было появиться на базе открытой в 1956 году утиной птицефабрики «Комсомольская». Уже в 2010 году здесь намерены были произвести 12 тысяч тонн мяса. Но предприятие так и не было запущено, хотя в его становление было вложено больше 3 млрд тенге. После долгих судебных процессов и поисков нового инвестора птицефабрику вновь пытаются запустить в работу. Проект просубсидируют в рамках программы «Экономика простых вещей». Общая сумма инвестиции — 4 млрд тенге.

«Проработана работа в Казагрофинанс, подана заявка, на сегодня создана Дорожная карта, инвестор, далее мы подали заявку в народный банк, одобрил финансирование в пятницу в головном банке решение»,- сказал директор птицефабрики «Жас Канат-2006» Кайрат Маишев.

«Проект затянулся, мы готовы с нашей стороны, что от нас зависит, мы поддерживаем завершение. По воде, по канализации отработаем. По воде из Гурьяновки идет вода вплотную подойдет»,- говорит аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Благодаря 4 млрд тенге вложений здесь намерены производить до 20 тыс. тонн мяса птицы в год. Первую партию мяса, возможно, выпустят уже в декабре 2020 года или в первых месяцах 2021 года. Аким Костанайской области рекомендовал с запуском не тянуть, ведь здесь намерены трудоустроить больше 260-ти человек. В рамках Дорожной карты занятости в Карабалыке уже трудоустроили 25 человек, которые заняты на работах при ремонте улиц. В этом году поменяют дорожное полотно, в общем, чуть больше 3 км на 4 улицах райцентра. На это выделено 100 млн тенге.

Помимо этого Архимед Мухамбетов в Карабалыке посетил стадион «Орталық», где ремонтируют футбольное поле. На это выделено 52 млн тенге. Так же глава региона проинспектировал ход проведения текущего ремонта районной больницы на 153 млн тенге — в одном из корпусов утеплят фасад , в другом побелят и покрасят внутри помещения. А вот в карабалыкских полях аким области ознакомился с темпами посевной кампании. Из-за осадков они были снижены. Архимеда Мухамбетова интерсовало снижение посевной площади по ряду сельхозкультур.

«Гречихи запланированный объем не посеяли. В чем причина? Что получилось с планами, семенами необеспеченны. Карантин, понятно, много негатива, но маленький позитив есть — цена на ГСМ, надо использовать в пользу»,- сказал Архимед Мухамбетов.

В этом году в Карабалыкском районе намерены посеять 244 тыс. гектаров. Как отметили сельхозтоваропроизводители на встрече с акимом области, они планируют уложиться в установленные сроки весеннего сева.

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