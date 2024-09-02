«Карантин и масочный режим». Информацию прокомментировали в Комитете санэпидконтроля РК

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля прокомментировал информацию о введении карантина и масочного режима в Казахстане.

Информации, распространяемые в социальных сетях о том, что с 15 сентября вводятся карантинные ограничения и масочный режим для всех, не соответствуют действительности.

Согласно постановлению и.о. Главного государственного санитарного врача РК, предусматривающему проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического сезона, с 15 сентября т.г. начнется проведение вакцинации против гриппа. Масочный режим вводится только для работников медицинских организаций.

«Ситуация с коронавирусной инфекцией находится под контролем. Для дачи правовой оценки действиям лиц, распространяющих недостоверную информацию, материалы переданы в правоохранительные органы. Призываем граждан доверять достоверной информации из официальных источников», — говорится в сообщении.

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