Карантин на национальном уровне предложили ввести депутаты

Депутат Мажилиса Меруерт Казбекова предложила правительству рассмотреть возможность введения дополнительных карантинных мер на национальном уровне, передает Tengrinews.kz.

«Фракция «Ак жол» высоко оценивает усилия, предпринятые правительством по противодействию пандемии коронавируса на первом этапе. Результатом стало значительное замедление пандемии по сравнению со многими другими странами. В то же время в ряде регионов после снятия ограничений произошел резкий рост заражений и смертности от коронавируса.

К депутатам поступают жалобы об отказах в госпитализации больных, невыполнении лечебных процедур в переполненных провизорных центрах, нехватку средств защиты для самих медработников. Заверения Минздрава о том, что в среднем по стране мест в клиниках и защитной экипировки хватает, вызывают только критику, потому что чиновники ссылаются на статистику, а люди сталкиваются с конкретными ситуациями. Но это наши граждане, которых государство обязано защитить», — обратилась Меруерт Казбекова с депутатским запросом к премьер-министру.

Она отметила, что чаще всего люди жалуются на нехватку тестов на коронавирус.

«Даже в Нур-Султане очередь на сдачу теста нужно занимать минимум за два дня, результаты также выдаются несвоевременно. Аналогичные сообщения об очередях поступают из Алматы, Шымкента, Павлодара, ВКО, Туркестана. Безусловно, большую роль в этом всплеске сыграло поведение самих людей, игнорирующих требования безопасности. Поэтому мы поддерживаем усиление карантина в наиболее тревожных регионах», — сказала депутат.

По словам Казбековой, тенденции показывают, что организация противодействия коронавирусу Минздравом и акиматами находится на недостаточном уровне, несмотря на выделение «гигантских средств из бюджета (125 миллиардов тенге) и накопленный опыт первых месяцев».

«Фракция «Ак жол» просит: принять срочные меры по госпитализации всех симптомных зараженных коронавирусом, при необходимости организовав санитарный поезд для тестирования жителей удаленных населенных пунктов и эвакуации больных в свободные клиники; обеспечить достаточное количество тестов для населения, в том числе для бесплатного тестирования малообеспеченных групп населения; рассмотреть возможность введения дополнительных карантинных мер на национальном уровне», — заключила Меруерт Казбекова.

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