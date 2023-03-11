Карантин объявили в сёлах трех областей РК

В трех регионах Казахстана ветеринары объявили карантин из-за вспышки заболеваний сельскохозяйственных животных, сообщает zakon.kz.

В Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области объявляют карантин из-за выявленной оспы у мелкого рогатого скота в селах Аккайнар, Шынгыстай и Жана Ульго, пишет ElDala.kz.

Кроме того, в Каркаралинском районе Карагандинской области, на территории зимовки «Бопы» в Бактинском сельском округе карантин устанавливается в связи с возникновением эмфизематозного карбункула среди крупного рогатого скота.

Ограничительные мероприятия также вводятся на территории села Сатай в Узункольском районе Костанайской области в связи с выявлением бруцеллеза крупного рогатого скота.

Ранее Министерство сельского хозяйства Казахстана сообщило, что на весеннюю вакцинацию сельскохозяйственных животных выделят более 66 млн доз препаратов.

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